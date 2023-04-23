Телезрители из РФ обнаружили жуткий киноляп в сериале «Клон»

Бразильская мелодрама «Клон», которая вышла в 2001 году, построена на контрастах. Главная героиня - молодая мусульманка Жади, а ее партнер - приехавший из Рио бразилец Лукас.

Режиссерам удалось создать манящую атмосферу Востока, которую полюбили телезрители. Но некоторые детали создатели сериала не учли. Так, в многосерийном фильме есть много несостыковок и ляпов.

В одной серий дядя дарит Лукасу Коран. При этом он говорит, что книга поможет лучше разобраться в жизни. Лукас читает отрывок, но есть проблема - в кадре Коран на арабском языке, который Лукас, говорящий на португальском языке, не знает.

К тому же, в начале картины телезрителям говорят, что мусульманам носить красную одежду нельзя, хотя герои неоднократно нарушали запрет.