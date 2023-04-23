НТВ: певица РФ Алла Пугачёва продала замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей

Алла Пугачёва окончательно разорвала связи с Родиной. «Новые русские сенсации» на канале НТВ узнали о продаже замка в деревне Грязь, который по документам оформлен на ее мужа-иноагента Максима Галкина.

Участок состоит из 16 земельных нарезов площадью 212 соток. Хозяйство оказалось в продаже за 1 миллиард рублей. Были покупатели. По словам Сергея Дворцова, один богатый человек, известный бизнесмен, хотел приобрести особняк за 700 миллионов рублей, но Примадонна отказалась. Торговались они всю осень, пока не появился загадочный миллионер. Он согласился выложить всю сумму сразу. Подтверждают его слова жители деревни.

«Он был вхож немножко в их семью. Человек на свою долю имеет дом, то есть сделка состоялась», - говорит продюсер.

Чтобы увидеть нового владельца, корреспонденты НТВ устроили засаду, заступив на дежурство. На территории дома они увидели белую машину. Вечером в окне включился свет. По всей видимости, поместье действительно не пустует, но кто этот таинственный владелец, пока не известно.