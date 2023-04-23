Перечислены 7 мужских имен, обладатели которых заряжены особой силой, мощью и удачей

В древности считалось, что имя наделяет человека определенными чертами характера, которые определяет судьбу. Эксперты назвали 7 русских мужских имен, носители которых заряжены удачей, мощью и силой.

1. Сергеев много среди политиков и спортсменов. Значение этого имени расшифровывают как «защитник».

2. Никита означает «непобежденный». Имя приносит большой успех, особенно людям, которые занимаются творчеством.

3. Виктор - «победитель». Вряд ли таких мужчин получится обмануть. Они приходят к успеху любым способом.

4. Дмитрий - «любитель земли». На Руси это имя было у многих ученых, художников, писателей.

5. Анатолий переводится как «восход солнца». Его ассоциируют с появлением новых идей.

6. Владимир в переводе со старославянского «владеющий миром». Это имя носят надежные и уверенные мужчины.

7. Игорь - настоящий «воин», обладающий мужеством и силой. Среди Игорей много военачальников и спортсменов.



