Петь «Я русский» должен таджик или узбек: продюсера Диденко раскритиковал песню SHAMAN

Продюсер Иван Диденко поделился своей "конструктивной" критикой. Согласно его словам, петь "Я русский" должен узбек или таджик. Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, последний год сталкивался с критикой деятелей искусства и культуры. Касательно творчества певца решил высказаться музыкальный продюсер Иван Диденко:

"Для того, чтобы сработала фраза "Я русский", в видеоклипе должен петь таджик, узбек, якут или африканец. В песне с этим светловолосым героем возникает ощущение того, что русские люди с русской внешностью лучше, чем другие русские, которые живут в России, с другой внешностью. То есть таджик рядом частью русского мира не будет. Якут вообще не русский. Ну какой русский с такими глазами?, - говорит Диденко.