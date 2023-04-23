Певица РФ Валерия спела дуэтом с голограммой Иосифа Кобзона

Певица Валерия спела с голограммой Иосифа Кобзона на сольном концерте. Номер получился очень трогательным. Артистка исполнила композицию под названием «Ноктюрн». Этот хит Валерия пела при жизни покойного Кобзона, в том числе в честь его 80-летнего юбилея, который проходил в Большом Кремлевском дворце.

Как стало известно, в зрительном зале присутствовала вдова певца Нелли Кобзон. Знаменитость, увидев на сцене своего мужа, не смогла сдержать слез. Иосиф Давыдович был педагогом Валерии в Российской академии музыки им. Гнесиных.

Многие зрители отметили, что исполнительница решила отдать дань уважения великому исполнителю. При этом на появившийся видеоролик публика отреагировали по-разному. Одним такой эксперимент понравился, другие же призвали звезду на покойниках не хайповать.