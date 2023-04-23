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Ради Сергея Маковецкого пришлось оживить персонажа в военно-историческом сериале «Неман»

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Ради Сергея Маковецкого пришлось оживить персонажа в военно-историческом сериале «Неман»
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Фото из открытых источников

В военно-историческом телевизионном сериале «Операция «Неман» актер театра и кино Сергей Маковецкий исполняет роль, которая была написана специально для него. Примечательно, что сняли многосерийный фильм по мотивам известного произведения Владимира Богомолова «Момент истины». В сюжете при этом нет персонажа, которого сыграл Маковецкий.

«В книге нет моего героя, полковника Саламатина, о нем только говорят. Мы придумали его, оживили. Хочется, чтобы получился нелинейный и неоднозначный характер», – сказал актер.

Герои сериала пытаются обезвредить диверсантов, затаившихся в лесу. Они прикладывают все усилия для того, чтобы отдать долг своей Родине. Выйдет картина «Операция «Неман» накануне Дня Победы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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