Ради Сергея Маковецкого пришлось оживить персонажа в военно-историческом сериале «Неман»

В военно-историческом телевизионном сериале «Операция «Неман» актер театра и кино Сергей Маковецкий исполняет роль, которая была написана специально для него. Примечательно, что сняли многосерийный фильм по мотивам известного произведения Владимира Богомолова «Момент истины». В сюжете при этом нет персонажа, которого сыграл Маковецкий.

«В книге нет моего героя, полковника Саламатина, о нем только говорят. Мы придумали его, оживили. Хочется, чтобы получился нелинейный и неоднозначный характер», – сказал актер.

Герои сериала пытаются обезвредить диверсантов, затаившихся в лесу. Они прикладывают все усилия для того, чтобы отдать долг своей Родине. Выйдет картина «Операция «Неман» накануне Дня Победы.