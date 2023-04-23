Симоньян заявила, что Пугачева приезжала в РФ поговорить с высокопоставленными людьми

Маргарита Симоньян заявила, что Алла Пугачева приезжала в РФ для того, чтобы поговорить с высокопоставленными людьми. Но у Примадонны беседа не задалась.

По словам журналистки, Алла Борисовна возвращалась на короткое время на родину не просто так. Она хотела договориться с высокопоставленными чиновниками по поводу дальнейшей судьбы Максима Галкина* (признан иноагентом) и своих детей. Но разговор, утверждает телеведущая, не закончился на положительной ноте. После неудачной попытки переговоров Пугачева вернулась в Израиль.

По мнению Александра Левшина, хорошего знакомого 74-летней артистки, на нее отрицательно повлиял брак с юмористом. Он уверен, что в отношениях с молодым мужем певица стала настоящей заложницей. Ему печально наблюдать за этой ситуацией. Левшин отметил, что Примадонна, выйдя замуж за пародиста, стала не такой живой и активной. Знакомый звезды также уверен, что Пугачева погорячилась, когда приняла решение уехать за супругом за рубеж, поскольку заранее не учла всех нюансов.