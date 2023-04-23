Скончалась известная советская актриса Лидия Ашрапова

Советская и казахстанская актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, а также член Гильдии актеров РФ Лидия Ашрапова скончалась на 88 году году жизни. О смерти артистки стало известно сегодня, 21 апреля.

О кончине актрисы в своих социальных сетях написал известный звукорежиссер Жанибек Мухамедхан.

«Актриса кино Лола (Лидия) Абдукаримова-Ашрапова умерла на 88 году 21 апреля 2023 года. Иманды болсын! Светлая память!», — написал в микроблоге звукорежиссер.

Стоит заметить, что свои последние годы прославленная советская актриса жила в Крыму вместе со своим супругом.