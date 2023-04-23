Yandex.RTB

Скончалась известная советская актриса Лидия Ашрапова

Image 16+
Скончалась известная советская актриса Лидия Ашрапова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Советская и казахстанская актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, а также член Гильдии актеров РФ Лидия Ашрапова скончалась на 88 году году жизни. О смерти артистки стало известно сегодня, 21 апреля.

О кончине актрисы в своих социальных сетях написал известный звукорежиссер Жанибек Мухамедхан.

«Актриса кино Лола (Лидия) Абдукаримова-Ашрапова умерла на 88 году 21 апреля 2023 года. Иманды болсын! Светлая память!», — написал в микроблоге звукорежиссер.

Стоит заметить, что свои последние годы прославленная советская актриса жила в Крыму вместе со своим супругом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Еще одна интриганка появилась на шоу «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 21:50

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса

Сегодня, 21:43

Ксения Собчак потрясла Свету из Иваново новой выходкой: «Бросилась убегать»

Сегодня, 21:17

ТОП-7 самых известных ловеласов «Дома-2», потерявших счет своим связям

Сегодня, 21:05

Симоньян заявила, что Пугачева приезжала в РФ поговорить с высокопоставленными людьми

Сегодня, 20:57

МК: Шуфутинский получил серьезную травму перед 75-летним юбилеем

Сегодня, 20:45

Диетолог Михаил Гинзбург заявил о способности гречневой крупы защитить от рака

Сегодня, 20:30

В Сети появилось фото китайского наемника в ВС Украины

Сегодня, 20:15

Телезрители из РФ обнаружили жуткий киноляп в сериале «Клон»

Сегодня, 20:06

Певица РФ Валерия спела дуэтом с голограммой Иосифа Кобзона

Сегодня, 19:58

Петь «Я русский» должен таджик или узбек: продюсера Диденко раскритиковал песню SHAMAN

Сегодня, 19:45

Скончалась известная советская актриса Лидия Ашрапова

Сегодня, 19:39

Народный артист РФ Стас Михайлов раскритиковал призыв Вайкуле сносить памятники героям ВОВ

Сегодня, 15:34

Гвоздикова поделилась подробностями о своей двоюродной сестре с Украины

Сегодня, 15:27

Актер Владимир Селиванов живет с известной блогершей, находясь в официальном браке

Сегодня, 15:18

Кристина Орбакайте покинула Россию, чтобы выступить с концертом перед немцами 9 мая

Сегодня, 15:11

Бондарчук поделился своими впечатлениями от озвучки Лешего в фильме «Яга и книга заклинаний»

Сегодня, 15:04

МК: Соколова рассказала, что Козловскому предложили доказать свой патриотизм на Донбассе

Сегодня, 14:40

Газета.Ru: Рассел Кроу признался, что считал сценарий оскароносного «Гладиатора» «мусором»

Сегодня, 14:34

Дима Билан отменил концерт с поддержавшим народ Украины рэпером Jah Khalib в Дубае

Сегодня, 14:29

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
  • Вчера, 18:23

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой

Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
  • Сегодня, 20:25

Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка

59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз
  • Вчера, 18:51

59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз

Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини
  • Вчера, 21:23

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря
  • Вчера, 08:25

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения

Симоньян заявила, что Пугачева приезжала в РФ поговорить с высокопоставленными людьми
  • Сегодня, 20:57

Симоньян заявила, что Пугачева приезжала в РФ поговорить с высокопоставленными людьми

Маргарита Симоньян заявила, что Алла Пугачева приезжала в РФ для того, чтобы поговорить с высокопоставленными людьми. Но у Примадонны беседа не

Интересная информация
«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем
  • 21-04-2023, 16:10

«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал материал газеты The Washington Post. Он объяснил, почему статью изменили, несмотря на то,

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
  • Сегодня, 20:35

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе
  • 21-04-2023, 23:58

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

Сегодня, в пятницу, в одном из классов школы на проспекте Культуры, 27/3 было зафиксировано возгорание. Отмечается, что огнем охватило обстановку

Эксперт Горбачев выразил мнение о политике НАТО по отношению к Украине
  • 21-04-2023, 15:18

Эксперт Горбачев выразил мнение о политике НАТО по отношению к Украине

Эксперт по военным вопросам Сергей Горбачев выразил мнение о той политике, которую проводит руководство блока НАТО по отношению к Украине и о том, в