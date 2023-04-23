StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса

В феврале этого года на канале «НТВ» стартовал новый сезон любимого всеми проекта «Маска». Шоу подходит к концу и сегодня вечером телезрители увидели второй полуфинал.

Одним из самых запоминающихся событий ушедшего вечера стало появление Кактуса. Этот персонаж стал первым, кто не побоялся продемонстрировать публике яркий номер. К сожалению, членам звездного жюри удалось быстро раскрыть, кто именно прячется под маской.

«Это Ида! Это Ида Галич», — эмоционально сообщила телеведущая Регина Тодоренко.

Спорить с певицей никто из судей не стал. Это стало верным решением членов судейской команды. Под маской Кактуса действительно пряталась исполнительница Ида Галич.