StarHit: Ирина Пинчук необычным способом сообщила Араю Чобаняну о беременности

Бывшая участница нескончаемой телестройки Ирина Пинчук встретила избранника Арая Чобаняна в столичном аэропорту Домодедово для того, чтобы вместе весело отпраздновать его возвращение в Москву.

На выходе из воздушной гавани участнику романтического телевизионного проекта «Дом-2» сделали необычное приветствие. Друзья пары держали табличку, на которой красовалась надпись «Чобанян Арай +3 человека». Затем ребята ее перевернули и показали огромный тест на беременность с двумя полосками. Также они поздравили будущего отца со скорым пополнением.

Арай был рад и поцеловал Ирину, которая в своем микроблоге поделилась радостной новостью с поклонниками. Девушка сообщила, что они с возлюбленным готовы стать родителями сразу 2-х детей в этом году, пишет StarHit.