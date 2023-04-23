StarHit: Ирина Пинчук необычным способом сообщила Араю Чобаняну о беременности

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой
Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка
Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз
Накануне состоялось торжественное открытие 45-й Московского международного кинофестиваля 2023 (ММКФ-2023). Старт этого мероприятию со сцены театра
В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней
У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения
Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно
Сегодня, в пятницу, в одном из классов школы на проспекте Культуры, 27/3 было зафиксировано возгорание. Отмечается, что огнем охватило обстановку
Эксперт по военным вопросам Сергей Горбачев выразил мнение о той политике, которую проводит руководство блока НАТО по отношению к Украине и о том, в
На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных