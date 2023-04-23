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StarHit: Ирина Пинчук необычным способом сообщила Араю Чобаняну о беременности

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StarHit: Ирина Пинчук необычным способом сообщила Араю Чобаняну о беременности
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Фото из открытых источников

Бывшая участница нескончаемой телестройки Ирина Пинчук встретила избранника Арая Чобаняна в столичном аэропорту Домодедово для того, чтобы вместе весело отпраздновать его возвращение в Москву.

На выходе из воздушной гавани участнику романтического телевизионного проекта «Дом-2» сделали необычное приветствие. Друзья пары держали табличку, на которой красовалась надпись «Чобанян Арай +3 человека». Затем ребята ее перевернули и показали огромный тест на беременность с двумя полосками. Также они поздравили будущего отца со скорым пополнением.

Арай был рад и поцеловал Ирину, которая в своем микроблоге поделилась радостной новостью с поклонниками. Девушка сообщила, что они с возлюбленным готовы стать родителями сразу 2-х детей в этом году, пишет StarHit.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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