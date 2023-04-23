StarHit: Певица из РФ Полина Гагарина поссорилась с ведущей проекта «Голос» Яной Чуриковой

На вокальном проекте «Голос» стартовали «Поединки». Участники шоу должны впечатлить наставников вокальными данными, если не хотят покинуть проект. Не обошлось на этот раз без перепалок. Неожиданно между собой сцепились Полина Гагарина и телеведущая Яна Чурикова.

Участники программы Яна Арндт и Денис Примак совместно спели хит «Одно и то же». После окончания номера Яна заявила:

«Наш великий современник, который поет песню «Спектакль окончен», сделайте выбор».

Такое представление, похоже, не понравилось Полине, в чем певица сразу же призналась.

«Ой, какой ужас сейчас сказала. Всегда говорю, что спектакль продолжается», — сказала Гагарина.