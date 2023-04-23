StarHit: Сенатор РФ Людмила Нарусова высказалась об эмиграции звезд из России

Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказала свое мнение об эмиграции некоторых артистов. По словам политика, она не планирует покидать РФ.

Период, когда матери Ксении Собчак пришлось покидать Россию, она вспоминает с негативными эмоциями. Как отмечает сенатор, когда ей пришлось выехать из РФ, они с мужем тяжело переносили это изгнание.

«У меня был печальный опыт. В 1997 году, в разгар травли по надуманным причинам моего мужа, увезла его на лечение в Париж. Понимала, как это тяжело. Вспоминала фразу Евгения Евтушенко: «За что Родина, сапогами мне по морде». Жить с ощущениями изгнания, добровольного, очень тяжело. Жить с ощущениями, что ничего не можешь оттуда сделать— пережила это, поэтому, когда встал вопрос об отъезде из страны не было сомнений. Понимала, что мой долг - это сохранить маленькую территорию идеалов, за которые мой муж так боролся», — сказала Нарусова.

Как отметила член Совфеда, она не хочет осуждать тех, кто все решился на эмиграцию. Против таких людей не нужно применять санкции. Наказывать следует тех, кто нарушил закон, собирая шпионские данные и тому подобные.