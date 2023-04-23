Татьяна Буланова получила от своего жениха подарок за 50 млн рублей

Татьяна Буланова поделилась подробностями о дорогостоящем подарке от жениха. Речь идет о Валерие Рудневе. Во время шоу «Ты не поверишь!» на НТВ певица призналась, что стала обладательницей прекрасного ресторана, который находится прямо в центре Петербурга.

Не секрет, что летом влюбленные узаконят отношения. Но дорогие подарки артистка получает сейчас. Недавно будущий супруг подарил Татьяне роскошное кольцо за 600 тысяч рублей. Сегодня выяснилось, что Буланова получила ресторан за 50 млн рублей.

"В начале июня откроется ресторан, к которому буду иметь непосредственное отношение. Я в этом не сильно разбираюсь, но надежда на Валеру," отметила звезда.

Примечательно, ресторан расположен на крыше торгового центра. Певица пообещала удивить публику блюдами из медведя и кабана, морскими деликатесами и низкокалорийными десертами. Также артистка планирует радовать посетителей заведения своими песнями и выступлениями ее друзей.