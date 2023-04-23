ТОП-7 самых известных ловеласов «Дома-2», потерявших счет своим связям

Назван ТОП-7 самых «любвеобильных» звезд «Дома-2», которые потеряли счет своим связям. За каждым закрепился статус донжуана. Среди тех, кому одной женщины недостаточно, Тигран Салибеков. После развода парень отправился на проект, где успел повстречаться с 5 девушками.

Иван Барзиков приходил на «Дом-2» три раза и при этом старался разрушить 4 пары. Он привлек внимание 8 пассий. Частью списка стал Илья Яббаров. На проекте у него было 11 девушек. Не отстает Александр Задойнов, который покорил 10 избранниц.

Роман Гриценко также не просто так попал в ТОП. Он уделил внимание минимум 5 девушкам, и даже попытался добиться внимания Ольги Бузовой. Еще одним ловеласом по-праву считается Андрей Чуев, котрый неоднократно женился и разводился, а также Виталий Малышев, покоривший сердца 9 красоток на проекте.