В Сети появилось фото, на котором запечатлен китайский доброволец, который якобы присоединился к наемническому отряду ВСУ. Командир одного подразделения Ладо Гамсахурдия сделал фото с новобранцем, который, по его словам, прибыл в Украину из КНР.

Но точно неизвестно, подлинной ли является эта информация. Это может быть правдой или спекуляцией. Если это действительно так, то боец нарушил требования Пекина, который неоднократно выступал за прекращение конфликта на территории Украины.

Стоит добавить, что фото Гамсахурдии с новобранцем распространилось по пабликам, в том числе русскоязычным. Пользователи при этом выразили сомнения касательно того, смог ли грузинский вербовщик привлечь в свои ряды китайского военнослужащего. Тем более большинство граждан Китая, наоборот, всегда выражали поддержку РФ.