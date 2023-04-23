Звезда «Ворониных» Волкова впервые высказалась об аресте брата в США за двойное убийство

Екатерина Волкова, популярная российская актриса, прервала молчание о неприятной ситуации с родным братом. В Телеграм-канале звезда «Ворониных» подтвердила арест Леонида в США из-за обвинение в «очень серьезном преступлении».

Ранее сообщалось о том, что в Америке задержали Леонида Волкова. Мужчину подозревают в двойном убийстве. Произошло преступление, предположительно, на фоне денежных проблем. Как оказалось, обвиняемым является брат артистки.

В соцсетях Екатерина дала комментарий по поводу случившегося.

"Не сомневаемся в невиновности Лени. Люблю его и не отрекаюсь от брата. Это страшный сон. Молюсь, чтобы все разрешилось поскорее, а брат оказался на свободе," написала звезда.

Как известно, на вещевом складе в Бостоне обнаружили тела русских эмигрантов - 28-летнего Павла и 37-летнего Кирилла. Они были с признаками многочисленных ножевых ранений. Позже задержали Леонида Волкова. По предварительной версии следствия, брат актрисы расчленил двоих мужчин в результате ссоры.