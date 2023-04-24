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«Ъ»: Иван Ургант рассказал о своей кавер-версии на песню из репертуара Аллы Пугачевой

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«Ъ»: Иван Ургант рассказал о своей кавер-версии на песню из репертуара Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Незадолго до 74-го дня рождения Аллы Пугачевой Иван Ургант, который записывает музыку под псевдонимом Гриша Ургант, выпустил новую версию композиции Юрия Чернавского из репертуара Примадонны «Я не могу без тебя».  Артист рассказал, что эта песня обрела новое звучание благодаря его коллекции синтезаторов.

В интервью изданию «Ъ» Ургант сказал, что он очень любит творчество Чернавского 80-х годов. В частности, он интересуется песнями, которые автор написал специально для Пугачевой. По словам телеведущего, трек «Я не могу без тебя» получился не кавер-версией, а ремиксом, ведь у данной композиции в его исполнении совершенно новое звучание.

При этом шоумен добавил, что просмотр видеоклипа на его сингл «Я не могу без тебя» у него вызвал особый трепет. По мнению Урганта, спеть эту песню так, как ее пела в свое время Примадонна отечественной эстрады, не сможет никто.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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