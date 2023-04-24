Боррель сделал заявление о целях дипломатии ЕС в отношениях между США и Китаем

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступил с заявлением о ситуации в отношениях между США и Китаем и обозначил цели дипломатии Европейского союза в этом направлении.

Он заявил, что существует угроза формирования крупных блоков вокруг США и Китая, которые, как он считает, если сложатся, то вследствие противостояния между двумя государствами. Боррель выразил опасение, что это противостояние перерастет в столкновение. Он заявил, что в этом направлении целью дипломатии Европейского союза является принятие мер, чтобы уменьшить противостояние между США и Китаем и помешать образованию блоков вокруг них.

«Что бы вы ни думали о Китае, без него нельзя обойтись в таких глобальных вопросах, как климат или задолженность бедных стран», – заявил он.