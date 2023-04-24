Издание Politico сообщает о намерении ЕС расширять сотрудничество с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном

Издание Politico сообщает, что политическое руководство Европейского союза намерено противодействовать Российской Федерации и Китаю, выстраивая и расширяя свое сотрудничество с теми государствами, которые уже достаточно широко сотрудничают с Российской Федерациией и Китаем.

Сообщается, что в ЕС разработан документ о расширении сотрудничества с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Согласно документу, эти государства для ЕС характеризуется как основные для усиления своего влияния в этих регионах. Отмечается, что Нигерия имеет влияние в экономической сфере в западной Африке, в Бразилии и Чили ресурсы, которые используются как сырье в промышленности, в Казахстане нефть и газ.