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Издание Politico сообщает о намерении ЕС расширять сотрудничество с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном

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Издание Politico сообщает о намерении ЕС расширять сотрудничество с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном
В Мире
Фото из открытых источников

Издание Politico сообщает, что политическое руководство Европейского союза намерено противодействовать Российской Федерации и Китаю, выстраивая и расширяя свое сотрудничество с теми государствами, которые уже достаточно широко сотрудничают с Российской Федерациией и Китаем. 

Сообщается, что в ЕС разработан документ о расширении сотрудничества с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Согласно документу, эти государства для ЕС характеризуется как основные для усиления своего влияния в этих регионах. Отмечается, что Нигерия имеет влияние в экономической сфере в западной Африке, в Бразилии и Чили ресурсы, которые используются как сырье в промышленности, в Казахстане нефть и газ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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