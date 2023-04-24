Филипп Киркоров рассказал о последней встрече с Владимиром Зеленским и назвал его зомби

Филипп Киркоров в интервью рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поп-король и украинский лидер знакомы более десяти лет. С тех пор, когда певец приезжал в Киев для съемок программы «95 квартал».

По словам Киркорова, у них были прекрасные отношения. Зеленский хотел пробиться на российское ТВ. Поп-король ему в этом помог, предложив стать соведущим телевизионной программы «Фактор А», которую они вместе некоторое время вели на телеканале «Россия». Также Филипп сообщил, что помог Владимиру с жильем в столице. Будущий президент полгода жил бесплатно в его квартире в Филипповском переулке, поскольку не был настолько знаменитым, чтобы снимать жилье.

В последний раз, по заверению артиста, они виделись в 2015 году в Майами. Тогда Зеленский примерял в торговом молле ботинки.