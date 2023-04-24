Yandex.RTB

АиФ: Филипп Киркоров сообщил, что с благодарностью вспоминает 10 лет жизни с Аллой Пугачевой

Image 16+
АиФ: Филипп Киркоров сообщил, что с благодарностью вспоминает 10 лет жизни с Аллой Пугачевой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Несколько дней назад знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров дал интервью, во время которого высказался на счет общения с экс-женой Аллой Пугачевой. Как сообщил артист, он с благодарностью вспоминает совместную жизнь с Примадонной, пишет АиФ.

По всей видимости, у Пугачевой были причины прекратить общение со мной. Однако я по-прежнему вспоминаю все, что связано с ней, только с благодарностью и добром, - сказал Киркоров.

Также Филипп Бедросович добавил, что «побег» из России всей семьи Пугачевой не является актом отречения от своей страны. Поп-король уверен, что артистка все еще любит Россию и продолжит это делать до конца своей жизни. Дополнительно певец пояснил, что сейчас не поддерживает отношения со звездной парой, однако, несмотря на это, считает их «родными» людьми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
АиФ: Филипп Киркоров сообщил, что с благодарностью вспоминает 10 лет жизни с Аллой Пугачевой

Вчера, 21:57

НТВ: 90-летний Бедрос Киркоров впервые привел свою молодую невесту на телешоу

Вчера, 21:46

JSMT: знание анатомии клитора увеличивает вероятность получения женщиной оргазма

Вчера, 21:30

Дмитрий Нагиев неожиданно вышел из тени после начала СВО со словами: «Просто стараюсь не врать»

Вчера, 21:22

Актриса Наталия Медведева сообщила о вызове врача на реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 20:47

Поп-певец РФ Филипп Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане

Вчера, 20:41

Юморист Павел Воля заявил о неуникальности телешоу «Вечерний Ургант»

Вчера, 18:19

Иван Ургант признался, что звонил Алле Пугачёвой в Израиль, чтобы согласовать ее песню

Вчера, 18:12

Регину Тодоренко раскритиковали за откровенный танец в 4-ом сезоне телешоу «Маска»

Вчера, 18:07

Саша Савельева заявила, что многие участники «Фабрики звезд» не хотят даже вспоминать о телешоу

Вчера, 17:59

Никита Михалков сделал очередное пророческое заявление об артистах, покинувших РФ

Вчера, 17:53

Певец из РФ IVAN поделился своими впечатлениями от участия в музыкальном телешоу «Маска»

Вчера, 17:46

Киркоров заявил, что не собирается переезжать из РФ за границу

Вчера, 09:06

Лиза Арзамасова показала подросшего сына от Авербуха на трогательном видео

Вчера, 09:01

Мария Погребняк сообщила, что ей стало стыдно и грустно на телешоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 08:50

Разъехавшаяся с мужем певица Альбина Джанабаева показала свою грудь на пляже в Испании

Вчера, 08:07

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на травлю матери публично в Сети

Вчера, 08:00

Татьяна Устинова: «Пока редактор не скажет, что это Ольга Бузова — я ее не узнаю в лицо»

Вчера, 07:49

Филипп Киркоров: «Мне необязательно выражать свою позицию лозунгами»

Вчера, 07:37

«Ъ»: Иван Ургант рассказал о своей кавер-версии на песню из репертуара Аллы Пугачевой

Вчера, 07:30

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
  • 23-04-2023, 20:35

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
  • 22-04-2023, 18:23

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
  • 23-04-2023, 20:25

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса
  • 23-04-2023, 21:43

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса

В феврале этого года на канале «НТВ» стартовал новый сезон любимого всеми проекта «Маска». Шоу подходит к концу и сегодня вечером телезрители увидели

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини
  • 22-04-2023, 21:23

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря
  • 22-04-2023, 08:25

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения

Интересная информация
59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз
  • 22-04-2023, 18:51

59-летний актер РФ Игорь Верник женился в третий раз

Игорь Верник зарегистрировал официально свои отношения с возлюбленной. Этот брак для прославленного российского актера стал третьим. В этом раз

Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто
  • Вчера, 08:46

Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто

В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания.

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров
  • 22-04-2023, 13:19

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных

Шайе обозначил позицию Китая
  • 22-04-2023, 10:38

Шайе обозначил позицию Китая

Руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лю Шайе выступил с заявлением о политике западных государств по отношению к