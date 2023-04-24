АиФ: Филипп Киркоров сообщил, что с благодарностью вспоминает 10 лет жизни с Аллой Пугачевой

Несколько дней назад знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров дал интервью, во время которого высказался на счет общения с экс-женой Аллой Пугачевой. Как сообщил артист, он с благодарностью вспоминает совместную жизнь с Примадонной, пишет АиФ.

По всей видимости, у Пугачевой были причины прекратить общение со мной. Однако я по-прежнему вспоминаю все, что связано с ней, только с благодарностью и добром, - сказал Киркоров.

Также Филипп Бедросович добавил, что «побег» из России всей семьи Пугачевой не является актом отречения от своей страны. Поп-король уверен, что артистка все еще любит Россию и продолжит это делать до конца своей жизни. Дополнительно певец пояснил, что сейчас не поддерживает отношения со звездной парой, однако, несмотря на это, считает их «родными» людьми.