Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев неожиданно вышел из тени впервые за долгое время. Шоумен решился на первое большое интервью с журналистами за последний год после начала СВО.

Телеведущий откровенно побеседовал с репортерами издания Men Today. Выдержки из беседы публикуют отечественные Телеграм-каналы и средства массовой информации.

"Я не прикладываю никаких усилий для того, чтобы мне поверили. Просто стараюсь не врать. Я, наверняка, единственный артист, который в кадре работает без грима. Даже в этом стараюсь не врать", – сказал Нагиев.

Необходимо напомнить, что Дмитрия раскритиковали после того, как он в своей социальной сети разметил снимок в желтой куртке на фоне синего неба. Таким странным образом, по мнению некоторых интернет-пользоватеелй, он выразил свою поддержку Украине.