Филипп Киркоров: «Мне необязательно выражать свою позицию лозунгами»

Филипп Киркоров юбилейный тур с программой «55. Золотые хиты. На БИС!», который начался еще год назад в Кремлевском дворце, завершит пятью концертами с 26 по 30 апреля. Певец, которому 30 апреля исполнится 56 лет, в интервью АиФ рассказал о провокациях, своем отношении к протестам и своей гражданской позиции.

Во время своего выступления в шоу артист обратился к женщинам, чьи мужья сейчас находятся в зоне СВО. Он пожелала, чтобы все мужчины вернулись домой целыми и невредимыми. Также поп-король отметил, что новая песня «Если ты уйдешь», ставшая саундтреком к фильму «Нюрнберг», про любовь, которая помогает сохранить веру и надежду в лучшее.

На сцене Киркоров поделился своими мыслями о важности патриотизма. Он дал понять, что этот принцип всегда остается для него важным. При этом исполнитель не считает обязательным выражать позицию в лозунгах или криках. Филипп Бедросович хочет, чтобы на его концертах люди наполнялись любовью к стране и друг другу, не ненавистью. Он находит собственные способы выражать ту или иную позицию, используя песни. Киркоров не пишет посты в соцсетях, ведь это не соответствует его стилю. Артист уверен, что, напротив, сообщения о любви помогут сделать мир лучше.



