Лобода отказывается переводить свои песни с русского на украинский язык

Певица из Украины Светлана Лобода заявила, что переводить свои песни, которые были написаны на русском языке, на украинский очень глупо. Об этом сама артистка рассказала в недавнем интервью журналистам.

Как отметила исполнительница, она не может отказаться от песен, созданных ранее. К тому же, Лобода отметила, что не может предать своих поклонников.

«Не могу перевести их на украинский язык. Считаю, что это абсолютно неправильно и глупо», — сказала певица.

Светлана добавила, что она получила популярность не только в Украине, но в странах бывшего СССР, где многие жители разговаривают именно на русском языке. Вместе с тем находясь на родине или давая интервью СМИ, она говорит по-украински.