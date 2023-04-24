Иван Ургант на днях признался в том, что сюрприз на день рождения Аллы Пугачёвой готовил заранее. По информации шоумена, он решил в качестве подарка исполнить кавер-версию композиции Аллы Борисовны "Я не могу без тебя" на её 74-й день рождения.

При этом комик признался, что он не осмелился использовать без спроса этот хит. Юморист заранее позвонил Примадонне в Израиль для того, чтобы получить у нее одобрение.

"Пугачевой позвонил и сказал такую идиотскую фразу: "Алла Борисовна, хочу сделать завтра вам сюрприз, хочу вас об этом предупредить". Она в суть вникать не стала, однако ответила, что очень любит эту песню", - проинформировал Иван.

Кроме того, заранее Ургант также получил одобрение от автора текста, известного российского композитора Юрия Чернавского.