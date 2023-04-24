JSMT: знание анатомии клитора увеличивает вероятность получения женщиной оргазма

Ученые из Кельнского университета (Германия) провели новое исследование, которое расширит знания специалистов о женской сексуальности. Они выяснили, как женщине, зная особенности строения клитора, можно достичь оргазма.

Немецкие ученые провели опрос добровольцев по поводу знания женской анатомии. Авторы изучения рассказали, что в нем приняли участие 573 гетеросексуальных участника, 64% - женщины. Всех попросили ответить на вопросы, которые связаны с сексуальной жизнью. Как оказалось, полностью никто из опрошенных не справился с вопросами об анатомии клитора. Респонденты правильно ответили на половину пунктов теста.

При этом отмечается, что знание строения клитора связано со способностью дамы испытать оргазм, поскольку он является самой сильной эрогенной зоной у женщины, воздействие на которую приводит к пику возбуждения.