Юморист Павел Воля заявил о неуникальности телешоу «Вечерний Ургант»

Известный юморист Павел Воля в эфире программы «Шоу Воли» на канале ТНТ пошутил над ведущим Иваном Ургантом. Как сообщил шоумен, передача «Вечерний Ургант» не является уникальной.

После премьеры нового шоу многие пользователи начали сравнивать его с вечерним телепроектом Ивана Урганта. Это заметил сам Воля. «Вы пишете, что у него уникальная программа, ни на что не похожая,полностью поддерживаю вас, ребята. У Ивана уникальная передача, которая есть лишь у него и на всех каналах Америки, больше нигде», — сказал шоумен.

Стоит отметить, что «Шоу Воли» выходит с 16 апреля. В рамках проекта Павел беседует со звёздами, обсуждает посты знаменитостей в соцсетях, делится актуальными новостями за недели и не только. Кроме того того, в эфире комментирует известия Илья Соболев.