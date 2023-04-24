Киркоров заявил, что не собирается переезжать из РФ за границу

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что он не собирается переезжать за рубеж по примеру коллег по творческому цеху, покинувших родину. Об этом сама певец заявил в интервью АиФ.

«Имея болгарские корни, могу спокойно жить в Болгарии или в Европе. Но не могу без России», — сказал Киркоров.

Поп-король отметил, что в РФ у него живет отец, а дети учатся в московской школе, которая им нравится. Также исполнитель добавил, что часто его обвиняют в молчании касательно СВО и ситуации в мире. Артист говорит, что его нежелание озвучивать свою гражданскую позицию не обусловлено ее отсутствием.

«Патриотическая позиция должна быть. Иначе речь идет о трусости. Просто выражаю ее в песнях. Мне необязательно говорить лозунги, кричать: „Рос-сия!“ Ругать легче, чем слушать, чем понимать друг друга. Вся Москва увешана афишами — „Киркоров в Кремле“. И это моя позиция. Я здесь, в России», — резюмировал Филипп Бедросович.