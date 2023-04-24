Лиза Арзамасова показала подросшего сына от Авербуха на трогательном видео

Лиза Арзамасова, известная российская актриса театра и кино, решила показать поклонникам своего подросшего сына от Ильи Авербуха на трогательном видео.

В своей социальной сети на днях артистка разместила новый ролик. На нем она показала подросшего наследника Лёву. В ролике звезда сериала «Папины дочки» предстала в домашней одежде. Она нарядилась в футболку и свободные штаны. В кадре супруга фигуриста нежно общается с сыном. По просьбе мамы мальчик посылает в камеру фанатам воздушный поцелуй.

"Самая милая и непарадная часть нашей жизни," подписала публикацию актриса.

Стоит сказать, что реакция подписчиков Елизаветы не заставила себя ждать. Поклонники прокомментировали семейные кадры Арзамасовой теплыми словами.