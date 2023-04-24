Наталия Медведева рассказала о вызове врача на шоу «Новые звезды в Африке»

Наталия Медведева пожаловалась на сильное недомогание во время съемок «Новых звезд в Африке». В соцсетях она пожаловалась на самое сложное испытании, которое переживал в шоу. Ведущей даже понадобилась помощь врачей.

По словам актрисы, самым сложным стало испытание на монеты. Участникам нужно было пройти полосы препятствий, которые включали задания на ловкость, силу, проверку интеллекта, в котором необходимо было собрать пазл. Наталия пожелала руководить процессом, но вскоре сошла с дистанции. Из-за плохого состояния юмористки ведущие объявили о замене. Команду возглавил ST.

Тем временем Медеведевой вызывали врача. Знаменитость призналась, что пока не смотрела эту серию, поэтому не знает, что вышло в эфир, хотя уверена, что все будет выглядеть не так. Ведущая вспомнила, что не смогла выдержать жару и голод, а ее мышцы буквально атрофировались.