Никита Михалков сделал очередное пророческое заявление об артистах, покинувших РФ

Перед открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2023) Никита Михалков провел пресс-конференцию, во время которой решил высказать свое мнение о российских артистах, уехавших из РФ. Как сообщил прославленный режиссер, многие из знаменитостей осознали, что решение покинуть родину было трагическим.

Положение эмигрировавших звезд не вызывает никакого иного чувства, как чувства трагедии, утверждает Михалков. Порой даже кажется, что тебя на родине все еще ждут и любят, однако это иллюзия, не более того.

«Я жил в этой иллюзии о прекрасной и богатой России», - отметил Никита Сергеевич в беседе с журналистами.

По мнению режиссера, настоящий русский тот, кто остается верен стране в несчастье, а не тот, кто любит страну только тогда, когда все хорошо. Такие люди переживают события в стране, а не смотрят со стороны на них.