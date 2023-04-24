НТВ: 90-летний Бедрос Киркоров впервые привел свою молодую невесту на телешоу

Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров впервые вышел в свет со своей 43-летней невестой. 90-летний артист появился с новой молодой спутницей на телешоу.

В эфире программы «Звёзды сошлись» Киркоров-старший поделился со зрителями и ведущими, что на концерте сына он познакомился с Олесей Ивановой. Женщина попыталась передать подарок, но охрана артиста не захотела её пропускать.

"Ее дочка ели пробилась, потом я Филиппу отдал. Так мы познакомились," - признался Бедрос Филлиповыч.

Бедрос снова столкнулся с Олесей в больнице. Женщина уверяла, что случайно пришла в лечебное учреждение, где как-раз находился Киркоров. По словам народного артиста Болгарии и РФ, Иванова (уроженка Брянской области) всегда находится рядом, а также заботится о нем, пока его супруга проживала в другом городе. Со своей женой Людмилой Смирновой отец певца решил развестись после 26 лет брака и венчания в церкви.