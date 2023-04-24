Поп-певец РФ Филипп Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане

Российский поп-певец Филипп Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане. По словам артиста, он сильно похудел, из-за чего во время своего выступления в Алма-Ате танцоры балета с него стащили лишнюю одежду.

Случившееся, по словам поп-короля, удивило даже его самого.

«Я похудел на 25 килограммов. Танцоры балета должны были с меня снять, под которыми оставались шорты. Поскольку сильно похудел, они с меня стащили обе пары. Когда понял, что остался в татуированных колготках, то сам ужаснулся: "Господи, это мусульманская страна!"» — оправдался Киркоров.

При этом артист подчеркнул, что эта «провокация» произошла исключительно по случайному стечению обстоятельств.