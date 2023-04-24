Разъехавшаяся с мужем певица Альбина Джанабаева показала свою грудь на пляже в Испании

Исполнительница Альбина Джанабаева недавно отправилась на отдых в Испанию. Причем улетела звезда в теплые кая без своего мужа Валерия Меладзе.

В начале апреля Альбина отметила свое 44-летие. После громкого празднования Джанабаева в гордом одиночества отправилась в Испанию. В соцсетях знаменитость показывает фото с отдыха. Певица на днях поделилась с поклонниками очередными снимками отпуска.

На одном из фото артистка лежит на пляже. Эстрадная исполнительница, будучи на морском побережье, полностью отказалась от макияжа. На лице у артистки были очки. При этом экс-участница группы «Виа Гра» нарядилась в купальник, который подчеркнул ее пышную грудь.

Джанабаева на фотографии мило улыбается и смотрит в камеру. Выглядит она счастливой. В комментариях под постом фанаты оценили внешний вид любимицы и оставили ей много лестных слов.