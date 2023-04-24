Регина Тодоренко в музыкальном телешоу «Маска» шокировала публику своим откровенным танцем на пилоне

Перед началом 11 выпуска шоу «Маска» на сцене появилась "гостевая маска" - Кактус, который вызвал много догадок о том, кто же может скрываться под этой маской. Регина Тодаренко предположила, что это Ида Галич. Другие члены жюри с ней согласились.

После выступления коллеги Регина побеседовала с гостем, задав несколько вопросов о том, есть ли у него дети и писал ли он ранее сценарии для своего телесериала. Также Тодоренко отметила, что Кактус наверняка виртуозно танцует на пилоне, а сама она хотела бы получить уроки. Чтобы продемонстрировать свои умения, ведущая шоу решила использовать Филиппа Киркорова в качестве "живого" пилона для этого танца.

Поп-король согласился и помог ей встать на стол для выполнения танца. Но выйти из ситуации оказалось не так просто, поскольку в зале находился отец Филиппа Бедросовича. Со словами "папа, это не я, она сама!", Киркоров опустил на землю артистку и они снова вернулись к разговору. Кстати, догадки о том, что под маской Кактуса прячется Ида Галич, оказались верными.