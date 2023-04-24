Регину Тодоренко раскритиковали за откровенный танец в 4-ом сезоне телешоу «Маска»

Блогер продемонстрировала, как она будет взаимодействовать с пилоном. Регина исполнила несколько произвольных движений, похваставшись перед зрителями своей отменной растяжкой. В качестве пилона молодая мама двоих детей использовала Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Видео со смелой танцевальной импровизацией Тодоренко опубликовала в своих социальных сетях.