Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на травлю матери публично в Сети

После развода со вторым мужем Курбаном Омаровым известная российская телеведущая Ксения Бородина сама воспитывает двух дочерей. В своих социальных сетях звезда телестройки «Дом-2» часто делится с подписчиками подробностями из личной жизни.

На днях в личном микроблоге теледива пожаловалась на то, что ее мама публично столкнулась с хейтом в Сети.

«Она сегодня мне рассказала, как какой-то отрывок выставили в Интернете и очень много было плохих комментариев про нее. Я человек с опытом, но объяснить маме это невозможно. Она сильно расстроилась, когда прочитала это», — возмутилась Бородина.

Ведущая при этом добавила, что у ее матери нет собственного аккаунта в социальных сетях. Также Ксения отметила, что в ее директе, напротив, поклонники оставляют только хорошие слова про ее маму.