Участница первого сезона музыкального шоу "Фабрика звезд" Саша Савельева призналась спустя много лет, что многие из ее коллег по проекту не хотят даже вспоминать о своем участии в нем. Такое признание появилось в социальных сетях певицы.

Как сообщает исполнительница в опубликованном посте, у многих участников "Фабрики звезд" сложилось негативное отношение к проекту. По словам артистки, она попыталась организовать концерт, приуроченный в честь 15-летия телешоу, поэтому обзванивала его экс-участников.

"Когда обзванивала участников "Фабрики звезд", от многих услышала, что они хотят забыть это шоу как страшный сон", — призналась Савельева.

Почему у музыкантов сложилось такое отношение к программе, Саша не понимает. Сама она утверждает, что безумно благодарна проекту, который открыл перед ней все двери в российский шоу-бизнес.