Татьяна Устинова: «Пока редактор не скажет, что это Ольга Бузова — я ее не узнаю в лицо»

«Когда вхожу в Интернет, вижу непонятные фамилии, мне скучно о них читать. Бывает, прихожу на съемочную площадку, а редакторы рассказывают об этих людях. Для меня они — совершенная загадка. К примеру, приходила ко мне Ольга Бузова. Если она придет снова, пока редактор мне не скажет, что это Бузова — я не узнаю ее в лицо», — сказала писательница.