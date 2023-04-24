В реалити-шоу «Звезды в Африке» участники проходят полосу препятствий и сливают сильных участников

Каждый эпизод шоу «Новые звезды в Африке» становится все более напряженным, а участники проходят через много трудностей, но в итоге находят новые силы для продолжения. За полтора месяца съемок натянутые отношения между участниками достигли своей критической точки.

Иван Пышненко продолжает махинации на проекте и участники тоже не могли остаться безучастными. Они были недовольны его действиями. В итоге мужчина стал одним из претендентов на вылет. В решающем испытании он сразился с Игорем Ознобихиным, но проиграл битву и покинул реалити-шоу.

На седьмой неделе появился новый участник, вызвавший настоящий ажиотаж. Игроки придумали необычное «посвящение» для новичка. Они решили предложить набор испытаний с змеями, крокодилами и насекомыми. Но Наталья Бардо оказалась не менее смелой и отважной, чем предыдущие звезды, благодаря выдержке и мужеству она прошла все испытания. Благодаря актрисе команда получила провизию в виде корзины с фруктами и овощами.