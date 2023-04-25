42-летний внук певицы из РФ Эдиты Пьехи оправдался за свое поведение на «Фабрике звезд»

Стас Пьеха поведал о том, что считает недопустимым в общении с окружающими людьми. Как утверждает певец, он никогда и никого не оскорблял. 42-летний артист не провоцирует скандалы, чтобы повысить интерес публики к своей персоне.

Однако была одна скандальная ситуация в его жизни. Спустя много лет появились подробности конфликта с участием внука Эдиты Пьехи на шоу «Фабрика звезд». Коллеги обвинили исполнителя его в том, что он проявляет снобизм, позволяя себе издеваться над другими людьми. Такая ситуация и была на проекте. Но Стас заявил, что не пытался устраивать провокации ради рейтингов или обижать коллег по цеху. Пьеха убеждает, что на проекте вел себя естественно без каких-либо сценариев.

Заявляю официально: просто жил как в пионерском лагере, кайфовал, ни над кем не издевался! Получал от жизни и творчества удовольствие, как сейчас - 20 лет спустя- отметил артист.