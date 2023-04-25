Вавилов выразил мнение о заявлениях Шайе

Политолог Николай Вавилов выразил мнение о недавних заявлениях руководителя китайского внешнеполитического ведомства во Франции Лю Шайе о Крыме и государствах, соседних с Российской Федерацией. Он считает, что Шайе не просто выразил свою личную позицию, но получил от политического руководства Китая разрешение на такие заявления.

Вавилов полагает, что тем самым Китай стремится оказать давление на Францию после недавних переговоров ее президента Эммануэля Макрона в Пекине с политическим руководителем Китая Си Цзиньпином. Он также считает, что Китай стремится продемонстрировать свой внешнеполитический курс, не подверженный влиянию других государств.

«Реплика по Крыму вскрывает очень большой пласт китайской внешней политики, о котором давно говорю: историческое право на Крым и Украину, ровно как и на все постсоветское пространство, легитимизирует такой же «исторический суверенитет» на Тайвань», – считает Вавилов.