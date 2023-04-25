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Лукашик сделал заявление об отношении разных государств к РФ

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Лукашик сделал заявление об отношении разных государств к РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по связям с субъектами Российской Федерации, с общественно-политическими организациями Александр Лукашик сделал заявление о том, как относятся к Российской Федерации незападные государства. 

Он заявил, что большинство государств таких международных объединений, как БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ выступают на стороне РФ в международной политике. Он отметил, что на это не влияет внешнее давление со стороны западных государств. Лукашик также заявил, что политическое руководство незападных государств поддерживает РФ по разным вопросам международной политики. 

«Концепция внешней политики нацеливает нас на формирование условий для отказа от коллективного Запада, от антироссийского курса, и выход на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников», – заявил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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