Актриса Cальма Хайек заявила о секретном ингредиенте своего эликсира вечной молодости

Актриса Сальма Хайек раскрыла секрет красоты. В беседе артистка рассказала о «таинственном средстве», благодаря которому она так молодо выглядит.

56-летняя звезда не перестает восхищать внешним видом. Теперь актриса решила объяснить поклонникам, почему ее кожа роскошно выглядит без ботокса и других «уколов красоты». Как оказалось, в течении последних восьми лет Сальма применяет натуральный ингредиент тепецкоуит, который получают из коры мексиканского дерева.

"В Мексике тепецкоуит активно используется для лечения ожогов, он быстро и полностью восстанавливает кожный покров. Но в Америке о нем почти ничего не знают," призналась Хайек.

Как известно, для извлечения пользы кору измельчают в мелкий порошок. После этого добавляют в кремы и другие косметические средства. Тепецкоуит является хитом среди мексиканцев. Они используют порошок не только для лечения, но и для для ухода.