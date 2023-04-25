Актриса Юлия Пересильд отреагировала на критику в свой адрес по поводу съёмок в фильме «Вызов»

Юлия Пересильд отреагировала на критику со стороны космонавтов, осудивших съёмки «Вызова» на МКС из-за необходимости сдвинуть работу специалистов. Как призналась актриса, до выхода ленты критика могла ее задеть, но съёмки в космосе стали частью ее биографии и этого отменить нельзя.

По словам артистки, свою работу все выполнили в кратчайшие сроки. Юлия также решила обратиться к тем, кто переживает за научные эксперименты, которые отложили из-за съёмок картины.

"Было бы прекрасно, если бы в такие же как у нас сжатые сроки вы смогли наверстать упущенное и удивить всех своими результатами, которых от вас ждем," - сказала Пересильд.

Она добавила, что теперь старается не реагировать на негативные слова в свой адрес.