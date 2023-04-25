Депутат РФ Милонов положительно оценил идею воссоединения поп-группы «Тату»

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов положительно оценил идею воссоединения поп-группы «Тату. Он не видит в творчестве коллектива отсылок к ЛГБТ-тематике.

Лена Катина и Юля Волкова являются семейными людьми и матерями, сообщил политик, комментируя слухи о возможном воссоединении коллектива. «Визитной карточкой» дуэта был весьма провокационный образ. Но Милонов считает, что артистки могут петь, главное, чтобы все было прилично.

Претензий относительно группы «Тату» ни у кого не должно возникать. Образ остался, можно вспомнить позицию певиц насчет бомбардировок Косово, они занимали тогда патриотическую позицию. В последнее время не слышал, чтобы плохо высказывались про армию РФ, — отметил Милонов.

Напомним, поп-группа «Тату» распалась в 2011 году. Недавно экс-солистки коллектива объявили о воссоединении на один концерт.