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Дубцова заявила о нечестной победе в «Фабрике звезд»: «Это было очень некрасиво»

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Дубцова заявила о нечестной победе в «Фабрике звезд»: «Это было очень некрасиво»
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Фото из открытых источников

Ирина Дубцова не смогла пройти мимо слухов о музыкальном шоу «Фабрика звезд», в котором она принимала участие. Эти слухи распространились благодаря Антону Зацепину, который заявил, что певица в свое время нечестно выиграла этот конкурс.

По словам артиста, Дубцова была на особом положении у руководства телешоу, хотя именно он должен был стать победителем проекта.

«Это бред! Реально бред! То, как высказался обо мне — было очень не красиво, как минимум, из-за того что он мужчина, я женщина», — ответила Зацепину Ирина.

При этом исполнительница подчеркнула, что поражена, почему ее коллега решил спустя много лет поднять эту тему. Никаких объяснений у него не было. Хотя нужно сказать, что «Фабрику звезд» не первый раз обвиняют в фальсификации результатов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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