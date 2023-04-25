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Елена Малышева: наличие генов BRCA1 и BRCA2 до 70% повышает риск развития рака груди

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Елена Малышева: наличие генов BRCA1 и BRCA2 до 70% повышает риск развития рака груди
Здоровье
Фото из открытых источников

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что наличие двух генов в анализе покажет, что у женщины будет рак груди. К этим генам телеведущая отнесла BRCA1 и BRCA2.

По словам доктора, при наличии данного гена риск развития злокачественной опухоли молочной железы повышается на 70%. Наличие подобных генов практически точно предшествует онкологии груди.

«BRCA1 и BRCA2 - гены, которые говорят, что у дамы будет рак груди», сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам специалиста, наличие этих генов в анализе говорит о необходимости регулярного и строгого наблюдения у специализированных врачей-мамологов после достижения 25-летнего возраста.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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