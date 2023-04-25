Филипп Киркоров отрекся от дружбы с иноагентом Максимом Галкиным

Несмотря на разные гражданские позиции у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, поп-король поддержал Примадонну после волны хейта и травли из-за ее переезда в Израиль. После этого критиковать начали самого артиста. Однако даже под таким давлением он не отказался от принципов.

Накануне исполнитель прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он упомянул, что всегда относился хорошо к Алле Борисовной, несмотря на те или иные обстоятельства. Речь идет в том числе об их разводе и браке певицы с иноагентом Максимом Галкиным. По словам Филиппа, на самом деле он никогда не считал пародиста другом, хотя могло сложиться такое мнение.

«Думаю, начали со мной сводить счеты после того, как заступился за Пугачеву, ее незаслуженно оскорбили, прошлись по ее возрасту и мужу. Никогда не был другом Максима, хотя 10 лет был ее мужем. Несмотря на то, что разошлись наши пути-дорожки еще много лет назад, я благодарен ей. Ее опыт, ее философия многому меня научили, не реагировать на ложь и ярлыки, которые на меня вешают», - заявил Киркоров.