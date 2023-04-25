Из-за сердечного приступа 44-летняя певица из РФ Наталия Власова находится в медикаментозной коме

44-летней российской певице Наталье Власовой стало плохо прямо во время корпоратива в одном из столичных клубов. Она почувствовала недомогание и ушла за кулисы. Артистка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Исполнительницу экстренно доставили в больницу.

Как удалось установить медработникам, у Власовой имелись серьезные проблемы с сердцем. В больнице было принято решение увезти знаменитость в реанимацию. Предварительно, медики диагностировали сердечную недостаточность.

Для стабилизации ее состояния артистку ввели в медикаментозную кому. Пока что эстрадная певица не приходила в сознание. Незадолго до концерта Наталья пожаловалась на усталость и плохое самочувствие, но решила не отменять выступление.